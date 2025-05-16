Не Рубіо: Reuters озвучив, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі

В Стамбулі 16 травня мають відбутися переговори між делегаціями України та Росії. Відомо, хто представлятиме США на перемовинах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі

Зазначимо, що Марко Рубіо спершу під час брифінгу повідомив, що у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі він зустрінеться з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленою українською делегацією. Проте невдовзі, як повідомило CNN, держсекретар США зазначив, що його не буде на переговорах у Туреччині.

В Reuters пишуть, що речник Держдепартаменту повідомив, що представлятиме США на переговорах директор з питань політичного планування Державного департаменту США Майкл Ентон.

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Нагадаємо, що як повідомляє Anadolu Agency, переговори в Стамбулі за участю делегацією України, США та Туреччини розпочнуться о 10:45. О 12:30 має відбутися зустріч делегацій Росії, України і Туреччини. Обидві етапи переговорів відбудуться у Долмабахчі.