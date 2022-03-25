Не спізніться, будь ласка, – Зеленський потужно висловився про Україну в ЄС

Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за потужні антиросійські санкції. Водночас зауважив, що до цих кроків там вдалися трохи запізно.

Мовляв, якби обмеження ввели превентивно, як він закликав раніше, був шанс, що Росія не пішла б війною проти України. Про це він говорив у зверненні до Євроради, пише 24 канал.

Читайте також Як європейські лідери відреагували на маразматичну ідею Путіна платити за газ рублями

Зеленський: Не спізніться цього разу

Це ж саме, за словами політика, стосується й "Північного потоку". Його заблокували – і це правильно, але також трохи пізно. Адже якби це зробили вчасно, Росія не створила б газову кризу. Принаймні, був такий шанс.

Тепер ми з вами готуємо членство України в ЄС. Нарешті ось тут я вас прошу: не спізніться, будь ласка,

– закликав Зеленський.

"За місяць ви порівняли ці світи і бачите, хто чого вартий. Що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є. А у нас є цей шанс", – додав він.

Зеленський про підтримку серед країн ЄС

Далі український політик перелічив країни, які точно "за нас". Це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Швеція, Фінляндія. Він також висловився й про решту.

Австрія – "разом з українцями для вас це можливості, я впевнений";

Італія – "дякую за підтримку";

Іспанія й Бельгія – "знайдемо спільну мову й аргументи";

Нідерланди – "за раціональних, тож знайдемо спільну мову";

Мальта й Данія – "вірю, що вдасться";

Люксембург – "ми розуміємо одне одного";

Греція, Кіпр – "вірю, що з нами"

Німеччина – "віримо, що у вирішальний момент також буде з нами";

Португалія, Ірландія – "ну практично";

Португалія, Ірландія – "ну практично"; Румунія – " знає, що таке гідність, отже у вирішальний момент буде за нас";

Румунія – " знає, що таке гідність, отже у вирішальний момент буде за нас"; Франція – "Еммануель (Макрон – 24 канал), я дуже вірю, що ви будете за нас".

Окремо звернувся до Угорщини

Президент наголосив, що хоче бути відвертим з Угорщиною. Мовляв, там самі мають вирішити, кого підтримують. Зеленський пригадав трагічні моменти з історії держави й меморіал "Взуття на річці Дунай" на згадку про жертви Голокосту. Він закликав тамтешнього прем'єра Віктора Орбана відвідати цю набережну й ще раз подивитися на це взуття.

Ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Таке ж взуття у Маріуполі. Там такі ж люди – дорослі й діти. Їх там тисячі. І цих тисяч вже немає,

– наголосив Зеленський.

Й дорікнув угорському політику, що той вагається щодо санкцій, пропуску зброї й торгівлі з Росією. "Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо вас, нам потрібна ваша підтримка", – підсумував він.

Зеленський звернувся до Європейської ради та народів Європи: дивіться відео