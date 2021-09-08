Не сприймають навіть на батьківщині в Ізраїлі: чому ненависть до хасидів є варварством

В Умані хасиди святкують єврейський Новий рік. На їхню думку, зараз у світі в жодному разі не 2021 рік, а вже 5782 рік.

Іудеї рахують роки саме від моменту створення Адама та Єви. Через це ми маємо з ними таку різницю у літочисленні, адже рахуємо від моменту народження Ісуса Христа.

До теми Як хасиди в Умані святкують єврейський Новий рік: яскраві фото

Насправді це лише кумедний факт, до якого більшій частині українців взагалі байдуже. А от небайдужі їм взагалі не кумедні факти від святкування хасидами Рош га-Шана в українській Умані.

Саме в цьому місті вони відзначають Новий рік – на могилі свого духовного наставника цадика Нахмана (цадик – це не ім'я, на івриті означає – "праведник").

В Умані хасиди святкують Новий рік / Фото Олега Климчука, 24 канал

Асоціації українців про хасидів в Умані

Коли українці чують словосполучення "хасиди в Умані", їм спадають на думку дивні монохромні іноземці з пейсами, які танцюють і смітять. Водночас не тільки сміттям, але й і грошима, бо кожен з хасидів в місті за кілька днів залишає там якщо не тисячі, то сотні доларів кожен.

В багатьох українців до того абсолютно нормальне ставлення. Мовляв, це ж, як не крути, але "туристи". Ті, які приїжджають до нас ненадовго, які витрачають в нас купу валюти, підживлюючи нашу економіку.

Бо хасиди приїжджають десятками тисяч з усього світу. Бронюють для цього цілі флотилії літаків й орендують армади автобусів до Умані. Там місцеві здають їм житло за космічні гроші. Такими ж космічними стають в місті на ці кілька осінніх днів й ціни в продуктових магазинах.

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Також, подейкують, у ці дні до Умані влаштовують паломництво і повії з усієї України. Вони приїжджають не для відпочинку та святкувань, а для роботи й чималого заробітку на радісних хасидах, в яких Новий рік.

Хасидів не люблять не тільки в Україні

Більша частина українців все розуміє і нормально до такого ставиться. Хочу сказати 2 слова всім, хто навпаки – хасидів терпіти не може. Хто говорить, що від них нам більше клопоту, аніж прибутків, адже вони чужі, шумні, смітять, не знають і не поважають наших законів та демонстративно їх не дотримуються.

Насправді хасидів не люблять не тільки в Україні, а навіть і в Ізраїлі – на їхній історичній батьківщині. Бо і там вони державних законів не дотримуються. Це тому, що в них свої релігійні закони, то ж їм байдужі людські правила.

Відповідно, вони не тільки в Україні під час свого релігійно свята відмовляються працювати і за собою прибирати (бо прибирання також вважається їм працею, а тому релігією заборонене).

В Ізраїлі хасиди теж не надто працьовиті, а простими словами, ці релігійні спільноти ортодоксів насправді сидять там на шиї в держави і вимагають собі фінансування з бюджету.



Хасиди мало роблять для Ізраїлю / Фото Олега Климчука, 24 канал

Ба більше, вони його отримують, але навзаєм мало що роблять для держави. Вони відмовляються служити в армії – що в Ізраїлі є по-справжньому священним обов'язком і для чоловіків, і для жінок, але не для хасидів.

Овдієнко: Це не означає, що воно є чимось поганим

Ці люди в чорному із пейсами, які злітаються до Умані з усього світу, для нас диваки. Вони нам не зрозумілі, зокрема через вірування, для нас дуже далекі їхні цінності.

Але ненавидіти їх за це, чи просто хоча б не любити, не можна. Бо тоді ви просто розписуєтесь у своєму дикунстві, визнаєте своє внутрішнє варварство і нетолерантність, що в сучасному світі неприпустимо.

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Бо якщо ви чогось не розумієте, то це ще не означає, що воно є чимось поганим. Я, наприклад, взагалі не розумію свого кума-риболова, якому рибалка – майже релігія. Він на свої вудки та мормишки по пів зарплатні витрачає.

Для мене це має вигляд відверто дивний і незрозумілий. Але ж, погодьтеся, це взагалі не привід мені свого кума не любити. З хасидами так само.