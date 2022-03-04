Не ставайте російськими найманцями, – мер Луцька звернувся до білорусів

Росія цинічно напала на Україну рано вранці 24 лютого. У вторгненні всіляко сприяв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер він зібрав перед кордоном свої війська.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук записав звернення до білорусів. Він закликав їх не виконувати злочинних наказів.

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Мер Луцька звернувся до білорусів

Поліщук звернувся до білорусів від імені усіх депутатів Луцької міськради. Він зазначив, що Луцьк і Брест мають майже 20-річну історію дружби, тісних взаємин, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів.

"Ми пам'ятаємо, як тепло та привітно Брест зустрічав делегацію від нашого міста на святкування 999-річчя та 1000-ліття Бреста. Також завжди з особливою приємністю ми приймали в Луцьку офіційні делегації, групи школярів, спортсменів з Бреста", – зауважив міський голова.

Він додав, що в Україні зараз триває війна. Російські окупанти обстрілюють міста і села, знищують інфраструктуру та промисловість. Внаслідок ворожих бомбардувань гинуть тисячі невинних мирних жителів, серед яких літні люди, жінки та діти.

За даними Генштабу Збройних Сил України, 38 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил Республіки Білорусь з місцем дислокації в місті Брест отримала наказ про вторгнення на територію України. Після вторгнення бригада отримає бойовий наказ,

– додав Поліщук.

Тому він закликав солдатів та офіцерський склад білоруської 38 окремої десантно-штурмової бригади не виконувати злочинних наказів, адже жодного причини для їхнього вторгнення в Україну немає.

"Закликаємо вас подумати про своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, дружин, родичів. Подумайте про своїх близьких. Звертаємося до вас не виконувати роль російських найманців", – зауважив мер.

Також міський голова звернувся до мирних жителів Білорусі. Поліщук зазначив, що українці знають, що вони зараз риють протитанкові рови, розбирають залізничні колії та роблять багато іншого проти вторгнення. Тому мер попросив їх продовжувати робити усе можливе, щоб не допустити кровопролиття та людських жертв.

Дивіться звернення Ігоря Поліщука:

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