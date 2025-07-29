Не Сумщина: полковник запасу назвав найгарячіший напрямок на фронті

На Сумському напрямку немає загрози масштабного наступу, попри посилену інформаційну увагу до цього регіону. Основні бойові дії точаться між Покровськом і Костянтинівкою, де росіяни намагаються прорвати українську оборону.

Таку оцінку ситуації 24 Каналу дав полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, який пояснив, що головна загроза зосереджена на Сході України. За його словами, інформаційна увага до Сумщини може бути спробою відвернути фокус від дійсно критичних напрямків.

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Яка ситуація на Сумському напрямку?

Полковник запасу пояснив, що на Сумщині немає оперативної загрози, попри активне обговорення цього напрямку в інформаційному просторі. Росіяни там лише імітують активність, щоб відвернути увагу від подій на Донеччині. За його словами, росіяни розгорнули там до 30 тисяч особового складу, проте бойові дії залишаються на рівні тактичних.

На Сумському напрямку трохи понад 30 тисяч росіян розгорнуто. Вони розтягнуті. А більше сотні тисяч зараз ведуть наступальні дії під Покровськом,

– заявив він.

Світан підкреслив, що українське угруповання на Сумщині контролює ситуацію, і загроза є радше інформаційною, ніж реальною.

Що відбувається на Покровському напрямку?

Роман Світан назвав Схід України головною проблемною ділянкою фронту. За його словами, найбільша загроза зараз зосереджена між Покровськом і Костянтинівкою, де росіяни намагаються прорвати оборону.

На Сході у нас серйозна проблема – така сама, як торік під час виходу росіян з Авдіївки на Очеретине. Зараз вони намагаються оточити Покровськ і вийти на Добропілля,

– пояснив він.

Він додав, що саме тут зосереджена значна частина сил противника. Окупанти наступають через Мирноград з метою виходу на Добропілля та перекриття важливих трас.

Що відбувається на Покровському напрямку, дивіться на карті:

Сьомий корпус та оборона Покровська

Для стримування російського наступу на Донеччині українське командування розгортає Сьомий десантний корпус. Його основу становлять десантно-штурмові бригади, які вже займають позиції на Покровському напрямку.

Сьомий корпус тримає оборону в цьому районі. Його потрібно швидко підсилити особовим складом, якщо це зробити зараз, ми зможемо втримати Покровськ,

– зазначив військовий експерт.

Світан наголосив, що до підсилення варто залучити резерви з-поміж силовиків, щоб вчасно стабілізувати фронт. Це, на його думку, дозволить утримати Покровськ і не допустити просування росіян.