Не тільки борщ: як одна дівчина змінила уявлення про українську кухню у Великій Британії

Команда Ukraїner провела експедицію у Великій Британії, досліджуючи українську спільноту. Її результатом стала серія з чотирьох історій, що увійшла до циклу "Країна ззовні".

Героїнею фінальної історії стала шеф-кухарка Оля Геркулес, завдяки якій традиційна українська кухня знаходить своїх прихильників у Британії.

Це цікаво Поєднують український фольк і рок: історія легендарного гурту The Ukrainians

Саме через книжки Геркулес та кулінарні експерименти українські страви в Лондоні набули нового звучання. Тепер британці готують борщ, вареники та інші екзотичні й раніше невідомі страви.

Що відомо про Олю Геркулес Оля Геркулес – українська шеф-кухарка та кулінарна письменниця, яка вже майже двадцять років мешкає в Лондоні. ЇЇ книги з рецептами української та інших східноєвропейських кухонь перекладені понад десятьма мовами. Щороку шеф-кухарка вирушає в експедицію Україною і продовжує вивчати нашу кухню через автентичні рецепти різних регіонів.

Трохи біографії

Оля Геркулес народилася в Каховці, у Таврії. Одним зі знакових моментів для неї стало навчання в Італії. Тоді Оля спостерігала за місцевими студентами в гуртожитку, які готували просту й смачну їжу із домашніх закруток.

Дівчина згадала, як її мама передавала такі самі закрутки брату, коли той навчався в Одесі. Здавалося б, такі несхожі країни мають стільки спільного між собою.

Саме тоді майбутня шеф-кухарка захопилася приготуванням їжі. Згодом це стало її пристрастю, яку Оля не полишила й у Лондоні.

Оля захопилася кулінарією та перетворила улюблене хобі на професію / Фото Михайло Кучера / Ukraїner

Так Оля вирішила перетворити захоплення кулінарією з хобі на професію — закінчила лондонську школу Leiths School of Food & Wine та стала шеф-кухаркою.

Україна у Лондоні – як Оля поширювала кулінарну культуру

У Лондоні Оля влаштовувала вечори української кухні та культури. Після Революції гідності їй було важливо спростувати деякі стереотипи про Україну і показати її британцям такою, як вона є. Оля й сама почала більше дізнаватися про звичаї та цікавитися рецептами, які збирала в експедиціях.

В одній з таких подорожей шеф-кухарка розпитувала українців про борщ. Виявилося, що рецептів є стільки, скільки сімей в Україні.

Коли всі активно обговорювали новину з борщем, мене часто запитували, національною стравою якої країни є борщ. України, звісно. Він існує в інших країнах, але з власного досвіду можу сказати, що регіональні відмінності вказують лише на те, що борщ стовідсотково український,

– ділиться Оля Геркулес.

Оля влаштовувала вечори української кухні в Лондоні /Фото Михайло Кучера / Ukraїner

У 2014 році Оля Геркулес почала дописувати у видання The Guardian. Опубліковані рецепти побачила літературна агентка та запалилась ідеєю створити книжку про маловідому у Великій Британії українську кухню. Вона запропонувала Ользі розвиватися в цій сфері та збільшувати свою впізнаваність як авторки.

Влітку 2021 року команда Ukraїner провела експедицію у Великій Британії, досліджуючи українську спільноту. Її результатом стала серія з чотирьох історій під назвою "Країна ззовні". Це історії людей, які виїхали за кордон з різних причин, але почали усіляко допомагати Україні: створюючи міждержавні проєкти, ділячись досвідом здобутим за кордоном, об’єднуючись в українські товариства та поширюючи українську культуру по всьому світу.

28 жовтня о 10:00 за київським / 08:00 за лондонським часом відбудеться онлайн-презентація результатів експедиції. Трансляція буде доступна для перегляду у цій події.

Натхненна задумом, Оля записувала сімейні рецепти та влаштовувала фотозйомки. Вже за два місяці отримала кілька пропозицій від видавців написати кулінарну книжку.

Перша книга Олі Геркулес Mamushka вийшла 2015 року. Вона одразу стала успішною: було продано 150 тисяч примірників, її перекладено сімома мовами. Авторка заявила про Україну у Великій Британії та показала, що українська їжа смачна та різноманітна.

Mamushka Олі Геркулес переклали на 7 мов / Фото Михайло Кучера / Ukraїner

Крім промоції України через страви, шеф-кухарка разом з друзями організовує фуд-тури Україною для іноземців. Вони підіймаються в гори, знайомляться з місцевими пастухами, смакують місцевими сирами та молоком, збирають гриби і трави.

Читайте також Країна ззовні: що відомо про першу британсько-українську місію на Місяць

2021 року Оля організувала гастротур на Закарпаття для десятка людей з Британії та США, а наступного року планує показати європейцям таврійський степ. І хоч для книжок авторка запозичує рецепти з багатьох країн Східної Європи, основним джерелом натхнення для неї залишаються українські страви.

Українська кухня — це синергія людей, землі, сонця, а також особливий підхід до вирощування рослин,

– переконана Оля.

Оля Геркулес популяризує українську кухню у Лондоні / Фото Михайло Кучера / Ukraїner

Оля каже, що Україна — місце сили, тому допускає можливість жити тут разом із чоловіком, коли діти вступлять в університет.

"Моя сім’я, предки та пов’язані з ними історії — це значна частина моєї ідентичності. І, звісно, краєвиди, ґрунт, сонце, клімат, небо. На Таврії воно величезне, я дуже сумую за ним. Моя мама завжди каже, що в Лондоні здається, ніби хмари просто над чолом. Та коли я повертаюся в Україну, нарешті почуваю себе вільною",

– підкреслила Оля.

Більше про борщ по-британськи у відео Ukraїner

Нагадаємо, проєкт "Антропологічно-етнографічна експедиція Ukraїner: Українці у Великій Британії" реалізовано в рамках програми "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду (Україна) та Британської Ради (Велика Британія).