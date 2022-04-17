Не тільки німці, – литовський політолог сказав, хто ще "гальмує" санкції проти Росії

Чимало держав запровадили проти Росії жорсткі санкції за зухвале повномасштабне вторгнення в Україну. Проте є чимало країн, як-от Німеччина, які гальмують санкційний процес.

Про це в ефірі 24 каналу розповів литовський політолог Вітіс Юрконіс. За його словами, не треба зараховувати лише Німеччину до тих держав, які стали противниками санкцій проти держави-вбивці.

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Багато країн дивляться на поведінку Берліна, – політолог

Політолог із Литви вважає, що Німеччина є таки тією країною, яка має дуже вагомий голос. Саме тому є велика залежність, однак це не лише вони.

Не тільки німці. Є й інші країни,

– зазначив Юрконіс.

Він пояснив, що має на увазі Італію. Саме ця країна, на думку політолога, теж доволі "гальмує" санкційний процес, хоч німецька країна мала б навпаки давати приклад у протилежному боці.

"Якби Німеччина у кінцевому підсумку рушили, то тоді це переважило б тих, які сумніваються ще щодо введення санкцій. Не секрет, що багато дивляться на поведінку Берліна теж", – констатував Юрконіс.

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