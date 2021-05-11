Не тільки вдома у Медведчука: СБУ обшукує офіси ОПЗЖ та "Українського вибору"

Служба безпеки України проводить обшуки не лише в будинках Віктора Медведчука у Києві. Перевіряють й офіс партії "Опозиційна платформа – За життя", а також кабінет нардепа.

Зокрема, обшукують і офіс громадської організації "Український вибір". Її пов'язують з кумом Володимира Путіна Медведчуком. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах.

Увага Охорона Медведчука не пускає в будинок СБУ і не дає слідчим вручити підозру, – ЗМІ

Повідомляють, що у слідства є всі підстави вважати, що керівництво "Українського вибору" у Києві продовжує координувати діяльність його членів в окупованому Криму.

"Все це попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові", – зазначив співрозмовник агентства.

Де ще обшуки

"Саме зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ в кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві", – повідомило джерело.

Крім цього, обшукують ще 2 житлових будинках народного депутата в Києві. Така ж інформація з'явилась і у виданні "Українська правда".

Раніше СБУ проводила вже обшукувала організації Медведчука

Раніше стало відомо, що до будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука на вулиці Монтажників 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками . Там політик живе із сім'єю.

Наприкінці березня 2021 року працівники СБУ прийшли з обшуками в офіс організації "Український вибір".

Тоді правоохоронці запідозрили громадський рух у причетності до окупації Криму. Вони могли сприяти проведенню незаконного референдуму і виборів на півострові у 2014 році.