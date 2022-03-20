Не треба нікуди переходити, – як легко перекинути гроші для "Повернись живим" через Дію

Наразі понад 160 тисяч українців через Дію зібрали на допомогу армії понад 150 мільйонів гривень. Гроші переказують у фонд "Повернись живим".

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік. Він пояснив, що фонд "Повернись живим" обрали, бо він регулярно робить закупки й публічно звітує.

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Одразу на першому екрані

Банік сказав, що у воєнний час звіти можуть бути із затримками. Це через те, що у "Повернись живим" цілодобово зайняті допомогою армії.

Щоб допомогти армії, не треба нікуди переходити, на жоден інший сайт. Просто через Дію обираєш суму і за номером карти, Apple Pay чи Google Pay спокійно сплачуєш кошти,

– сказав Банік.

Він зазначив, що це викликає довіру та дає більшу увагу і доступ до послуги, яку розмістили на першому екрані застосунку. Тобто охочим надіслати гроші не потрібно шукати реквізити.

Як допомогти армії через Дію: дивіться відео