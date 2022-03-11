Не треба пити йод, – експертка з ядерної енергетики сказала, що робити у разі аварії на АЕС

Цинічні дії Росії на ядерних об'єктах можуть призвести до жахливих наслідків. Варто бути готовими до аварій на атомних електростанціях.

Якщо така трагедія все ж станеться, потрібно дотримуватися рекомендацій компетентних органів. Про це в ефірі 24 каналу сказала незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Рекомендації нададуть МОЗ і Державна інспекція ядерного врегулювання

Вона пояснила, якщо станеться радіаційна аварія, яка матиме вплив за зоною відчуження, треба дослуховуватися до рекомендацій Державної інспекції ядерного врегулювання та Міністерства охорони здоров'я.

Не варто пити йодні таблетки (адже йод токсичний) до того, як будуть рекомендації наших компетентних органів,

– наголосила Кошарна.

За її словами, відповідні органи повідомлять, які заходи треба впровадити щодо захисту квартири, скільки разів потрібно мити волосся тощо.

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