Сталося все це у ході однієї із трансляцій зі Старовєровим на сервісі Twitch. Росіянин під ніком Dragneel_FH грав у Dota 2.

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На відео чути розмову Старовєрова та ще одного хлопця. Росіянина запитали, як у нього справи, та чи він вже переїхав до Києва. У відповідь той пояснив, що вже давно живе в Одесі.

"Так це не Україна, якщо що", – заявив його співрозмовник. "Взагалі-то, так. Тут українською взагалі ніхто не спілкується. Тупо кайф", – погодився геймер.

У відповідь співрозмовник Старовєрова (хто він – невідомо) заявив, що нібито "Одеса – це взагалі окрема країна". При цьому, обоє гравців погоджуються, що місто прекрасне.

Старовєров живе в Україні вже 6 місяців

На цей інцидент звернув увагу Сергій Стерненко. Він назвав росіянина "нахабою" й зауважив, що той отримаав посвідку на проживання в нашій країні зовсім недавно, на початку 2021 року. "Тепер він публічно виступає проти територіальної цілісності України", – зазначив активіст.

Скандальна розмова геймерів про Одесу: дивіться відео

Скандал з таксистом у Харкові

У липні схожий скандал розгорівся у Харкові. Там таксист підвозив дівчину, яка розмовляла українською мовою. Через те, що вона погано знає російську подій обзивав її "бандерівкою". Ба більше, чоловік цинічно заявив, що Харків – це "исконно русский город", а українську місцевим мешканцям нав'язують.