Не уявляю, що буде в Маріуполі та Харкові, – прокурор МКС Хан про воєнні злочини Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вже вдруге прибув до України і побував у Бучі. Хан переконаний: на українській території Росія здійснює воєнні злочини.

Прокурор наголосив, що завдання МКС – зібрати всі докази та перевірити їхню достовірність. Про це Хан повідомив під час пресконференції у столиці.

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Ці злочини можуть підпадати під юрисдикцію МКС

Ми повинні перевірити всі докази. У нас є всі підстави вважати, що в Україні були скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду,

– сказав Хан.

Прокурор відвідав Бучу та Бородянку – міста Київщини, де чинили звірства окупанти. Хан побачив всю зруйновану інфраструктуру міст. Після цього він каже, що навіть не уявляє масштаб того, що може побачити у Харкові та Маріуполі.

Воєнні злочини в Україні – не фейк, – Хан

Воєнні злочини в Україні не є фейком і ми притягуватимемо до відповідальності винних,

– додав Карім Хан.

Від Міжнародного кримінального суду направили три звернення і Росії – із закликом брати участь у розслідування злочинів. Жодної відповіді не надійшло, проте в МКС кажуть що спробують достукатись до Москви.

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