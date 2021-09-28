Думаю, що в цій дискусії не варто кидатися в крайнощі.

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Ніхто з нинішніх українських керівників не ображає наших західних партнерів, тим більше "не витирає ноги об них". А от публічна критика наших партнерів (з боку Президента Зеленського і МЗС України) з'явилась і, на жаль, для цього є підстави.

Не треба боятися критики наших партнерів, коли вони діють всупереч нашим інтересам, і про наші інтереси треба чітко і публічно нагадувати, і не тільки за закритими дверима дипломатичних перемовин.

Якщо тільки ходити навшпиньки, заглядати в рота впливовим партнерам, виконувати все, що скажуть в Вашингтоні, Брюсселі чи Берлині, то нас будуть сприймати лише як пасивних виконавців, і врешті решт будуть нехтувати нашими інтересами, як, на жаль, це неодноразово відбувалося в нашій нещодавній історії.

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Інша річ, що відстоюючи власні інтереси ми також не можемо нехтувати правилами партнерських відносин і власними зобов'язаннями.

Публічна критика наших партнерів має бути дипломатичною за формою, і не сприйматися як демонстрація образ чи недовіри до партнерів, тим більше як відмова від партнерських стосунків. Тобто треба звертати особливу увагу і на форму такої критики.

Ми маємо посилювати нашу суб'єктність у міжнародних відносинах, активно, в тому числі і публічно відстоювати наші національні інтереси, зокрема і в стосунках з нашими західними партнерами.

Але одночасно нам треба не тільки підтримувати, а й зміцнювати і масштабно, інтенсивно розвивати наші партнерські відносини із Західним світом. Це наш вагомий ресурс і в протистоянні російській агресії, і в модернізації нашої країни.