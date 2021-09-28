На німців це вплине. А на нас – майже ні.

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Звісно, Німеччина залишатиметься нашим найважливішим партнером в Європі.

Врешті-решт, будь-яке рішення щодо нас в Брюсселі без Німеччини не матиме жодних шансів. Хто б не став канцлером: Олаф Шольц чи Армін Лашет – вони прагматично ставитимуться до України.

Звичайно, вони і на далі нас підтримуватимуть, так само як і зараз, але не більше. Щонайменше у сфері безпеки. Тому нам потрібно змінити підхід до співпраці з Німеччиною і почати системно затягувати: саме так, затягувати німецький бізнес, а не створювати для нього імітацію стимулів.

Якщо німецький бізнес нарешті зрозуміє перспективність України і матиме що тут втрачати, то це буде добре для України, українсько-німецьких відносин і нашої євроінтеграції.

Так само, якщо німецький бізнес не почуватиметься тут, в Україні, як вдома, то і стимулів для Німеччини вкладати в нас не буде.