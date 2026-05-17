"Не варто зв'язуватися з Україною": Зеленський надіслав Кремлю попередження

17 травня наші військові масштабно відпрацювали по Московському регіону. Володимир Зеленський заявив, що це був чіткий сигнал Кремлю – відчепитися від України.

Глава держави у вечірньому зверненні порадив окупантам думати про власні НПЗ, нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів.

Як Зеленський пояснив масовану атаку на Москву 17 травня?

Коментуючи масовану атаку, Зеленський зауважив, що українські дрони змогли прорвати оборону найбільш захищеного Московського регіону.

За словами політика, завдяки українським далекобійним ударам по території ворога у світі змінюється сприйняття російської війни.

Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 травня Сили оборони уразили:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу Росії;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Також у тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек". Крім того, під удар потрапила низка інших важливих об'єктів для росіян на окупованих територіях.

Що продемонструвала атака на Москву?

Атака дронів на Москву 17 травня продемонструвала слабкі місця російської системи ППО. Про це в ефірі "Київ24" заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан.

За його словами, велика територія Росії є радше проблемою для оборони, а не перевагою.

Чим більше об'єктів потрібно захищати, тим складніше ефективно прикрити їх системами ППО.

Хазан пояснив, що Росія змушена розподіляти протиповітряну оборону між фронтом, військовими базами та великими містами. Через це в системі з'являються "дірки", якими дедалі частіше користуються українські дрони, досягаючи своїх цілей.

Політичний оглядач Віталій Портніков своєю чергою зауважив, що атака на Москву довела: якби Сили оборони України поставили за мету зірвати парад 9 травня, провести його у звичному форматі було б неможливо, а учасникам довелося б ховатися в укриттях.

Портников також зазначив, що подальші успішні удари України по важливих російських об'єктах можуть змусити Владіміра Путіна замислитися принаймні над тимчасовим призупиненням війни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що атака 17 травня має ще один вдалий наслідок. Полягає він у тому, що російські пропагандисти почали відкрито сумніватися у надійності ППО. Москва, яку сприймали як фортецю, такою більше не видається.

На думку експерта, чим більше москвичі відчуватимуть наслідки війни, тим більше шансів з'явиться на її завершення.