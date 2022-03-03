Не віддамо Київ ніколи і нікому, – Артур Палатний з "УДАРу"

Керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка" звернувся до українців з оборонних позицій і запевнив, що Україна вистоїть.

Звернення оприлюднено на сторінці у фейсбуці.

Ми на позиціях! Побратими поруч – справжні патріоти, які цілодобово стоять на стражі безпеки нашого міста! Ми на місцях! Були, є і будемо! Україно, ми зробимо все для того, щоб мешканці столиці, а також всі українці жили у вільній та незалежній державі! Ніякий ворог, ніякий окупант не посміє посягнули на нашу свободу! Ми – вільна нація і весь світ тепер про це знає,

– наголосив керівник виконкому "УДАРу Віталія Кличка".

Він наголосив на тому, що оборона Києва триватиме, адже Україна сильніша за окупантів.

"Не віддамо Київ ніколи і нікому. Київ – місто герой! Україна – наша ненька! Оборона нашої країни сильніша, ніж може уявити собі будь-який окупант! Україна понад усе!", – підсумував Палатний.