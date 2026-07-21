Про це повідомляє сайт КМДА.

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Тариф у майже 90 гривень за кубометр для киян не запроваджується. Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 гривні за кубометр,

– йдеться у повідомленні КМДА.

В мерії зазначають, що тариф у 63,79 гривні за кубометр води був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Як повідомлялося, через борги уряду перед підприємствами водопостачання українські міста почали масово підіймати тарифи на воду. Зокрема, мешканцям Ужгорода відтепер доведеться платити за кубометр майже 97 гривень, Одеси – 94 гривні, Тернополя – понад 87 гривень.

Раніше мери українських міст звернулися до керівництва держави з вимогою погасити борги підприємствам водопостачання, які вже перевищили 7 мільярдів гривень. І попередили, що в разі невиконання цієї вимоги громади змушені будуть суттєво збільшити тарифи на воду через брак коштів на ремонти пошкоджених обстрілами мереж і підготовку до зими.