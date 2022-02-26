Не виходьте і не виїжджайте за місто, – Кличко закликав киян сидіти вдома
26 лютого 2022 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Російські загарбники досі намагаються захопити українську столицю. Мер Києва Віталій Кличко закликав людей не виходити з дому.
Кличко запевнив, що усі заходи – заради безпеки. Кияни повинні максимально залишатися вдома або в укриттях.
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"Не виходьте і не виїжджайте за місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки для того, щоб перейти в укриття. Ми обороняємо наше місто", – запевнив мер Києва.
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