Не вірять "офіційній" статистиці: окупанти, які вижили в Україні, масово звільняються з армії

Хоробрі герої ЗСУ завдали російським окупантам шалених втрат. Ворог досі не може оговтатися від кількості ліквідованих солдатів та має проблему з резервістами.

"Офіційна" російська статистика применщує втрати внаслідок нападу на Україну в рази. Втім, самі солдати вже не вірять своїм командирам та роблять все, щоб більше не потраплятися на очі ЗСУ.

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Реальні втрати і звільнення

Як стало відомо Генштабу ЗСУ, реальні втрати ворога у деяких підрозділах просто гігантські. Зокрема, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) та окремих полків 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу склали до 40% особового складу та техніки.

Орки, яким дивом вдалося вижити в Україні, у пориві зберегти своє життя намагаються звільнитися з армії, адже вдруге повернутися після зустрічі із ЗСУ не вдасться нікому.

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