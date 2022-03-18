У Харкові через ворожий обстріл загинув рятувальник Олександр Подольський

Вчора, 17 березня, внаслідок обстрілу ринку "Барабашово" під час виконання службових обов'язків загинув 31-річний Олександр Подольський.

Він був пожежником-рятувальником 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Харківщини, сержант служби цивільного захисту.

До теми Харків задихається: на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово" сильна пожежа

Олександр Подольський загинув під час виконання службових обов’язків, намагаючись загасити пожежу на найбільшому ринку Східної Європи та у прилеглих приватних будинках у Київському районі Харкова.

Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й інших людей, які знали Олександра,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, пожежа виникла внаслідок обстрілів з боку російських окупантів із системи залпового вогню "Град". Під час її гасіння ворог завдав повторних обстрілів, під час якого Олександр отримав численні осколкові поранення. Вони виявились не сумісними з життям.

Може зацікавити – Як минула ніч у Харкові 18 березня: відео