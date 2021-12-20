В ньому США та Україну звинуватили у провокуванні загострення біля кордонів. А також – на тимчасово окупованих територіях на Донбасі.

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Показово, що у своєму офіційному повідомленні служба спершу нагадала цитату рейхсміністра пропаганди гітлерівської Німеччини Йозефа Геббельса: "Чим жахливіше брехня, тим охочіше натовп у неї вірить".

А потім наголосила, нібито США, Європейський Союз та Україна "ведуть провокаційну політику" щодо Росії.

Наприкінці свого повідомлення російська розвідка також навела приклад Грузії 2008 року. Нібито Росія тоді виступила "захисником мирних мешканців".

Ці заяви російського розвідувального відомства пролунали як завуальовані погрози в бік України та США, які нібито "не вивчили уроки Грузії 2008 року".

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Передумови агресії Росії проти Грузії

Щоб зрозуміти, чому заяви Росії можна вважати прямими погрозами, потрібно також розглянути історичний контекст російської агресії проти Грузії.

Передумови агресії Росі проти Грузії заклали ще в 1990-х роках, коли за прихованої підтримки Москви сепаратистські регіони Абхазія і Південна Осетія "проголосили незалежність". Після локальних воєн, Росія:

нав'язала Грузії умови перемир'я;

розмістила у зоні бойових дій своїх "миротворців".

Але принципу нейтралітету Москва не дотримувалася, підтримуючи систематичні порушення режиму припинення вогню "ополченцями" так званої "Південної Осетії".

Крім того! Мешканцям окупованих регіонів масово роздавали російські паспорти.

Військові навчання "Кавказ-2008"

Напередодні вторгнення у Грузію Росія провела масштабні військові навчання "Кавказ-2008". Нарощуючи інтенсивність провокацій, Москва чекала на слушний привід для відкритої агресії.

Таким приводом стала спроба грузинської армії покласти край обстрілам з боку проросійських сил і повзучій окупації прилеглих територій.

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Росія 8 серпня оголосила про "захист своїх громадян" на території Грузії та розв’язала першу у XXI столітті міждержавну війну в Європі.

Факти про військових Росії

Волонтери InformNapalm детально аналізували цей конфлікт і наводили факти про військовослужбовців ЗС Росії, які брали участь в агресії проти Грузії. Зокрема дані про солдатів та офіцерів:

7-ї російської військової окупаційної бази, що розгорнута біля Гудаути;

4-ї окупаційної військової бази у Цхінвалі та Джаві.

Підготовка до подальших провокацій

Відомо, що військовослужбовці цих російських військових баз також вже брали активну участь в агресії проти України на Донбасі.

В контексті заяви служби розвідки Росії поточна ескалація російських обстрілів на Донбасі виглядає як підготовка до подальших провокацій.

Мета – виправдати масштабніше вторгнення, завести своїх так званих "миротворців" та спробувати примусити Київ до дій на умовах Москви.

Хоча Кремль може не наважитись на повномасштабне вторгнення, багато залежить від:

внутрішньополітичної ситуації в Україні;

готовності західних партнерів не тільки на словах, а і на ділі зупинити агресію Росії.

Наприклад, реальна присутність в Україні військового контингенту з Великої Британії, США та інших країн-партнерів могла б політично змусити Кремль відмовитись від планів подальшої агресії.

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Україні також потрібно більше високоточної зброї, щоб захистити себе. Москва відступить тільки тоді, якщо ризики та наслідки агресії будуть достатньо великі як в економічному, так і у військовому плані.