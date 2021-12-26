На Одещині автобус з 11 пасажирами зіткнувся з легковиком: є постраждалі

Увечері 26 грудня на Одещині трапилася ДТП. Водій автобуса Одеса - Миколаїв не впорався з керуванням, через що врізався в легковик.

В автобусі перебували 11 пасажирів. За попередніми даними, у лікарні опинилися щонайменше 5 людей.

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Серед постраждалих є неповнолітній

За попередньою інформацією, автобус Одеса – Миколаїв виїхав на зустрічну смугу та не впорався з керуванням. Через що зіткнувся з автомобілем BMW. Легковик відкинуло на узбіччя, а автобус перекинувся на бік.

Водії легковика та автобуса опинилися в лікарні. Однак кількість травмованих пасажирів і джерелах різниться. Щонайменше 3 госпіталізували. Серед них 1 неповнолітній.



Так виглядає BMW після аварії / Фото телеграм-каналу "Ху*вая Одесса"

Серед можливих причин аварії – слизька дорога. На місце ДТП прибули правоохоронці.

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