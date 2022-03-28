Не все в порядку з головою і совістю, – заступник головнокомандувача ЗСУ про мародерства росіян

Російські окупанти на українських територіях, окрім вбивства мирного населення, відзначилися і чималим рівнем мародерства. У Генштабі ЗСУ пояснили, чому так сталося.

У чималій кількості перехоплених розмов російських загарбників зі своїми рідними, вони діляться своїми "здобутками" – як пограбували магазини чи будинки мирних мешканців. І дивуються життям українців навіть в маленьких селах.

При цьому окупанти не гребують красти все, що їм сподобається – від продуктів та алкоголю до побутової техніки. Чи не найвідоміший приклад такого мародерства – коли вони викрали курей з подвір'я.

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"У них не все в порядку з головою і совістю. Це, мабуть, головне. Навіть при поганому забезпечені справжній солдат буде терпіти та не буде мародерити. А у них з мораллю серйозні проблеми", – таку характеристику росіянам дав заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

За його словами, такі проблеми є як на рівні держави, яка підступно нападає на Україну, так і на рівні солдат.

Євген Мойсюк зазначив, що українська армія доклалася до того, щоб в росіян були проблеми з постачанням.

"Із забезпеченням на деяких напрямках справи кепські завдяки роботі Збройних сил та сил оборони. Тобто ми це забезпечення їх обрізаємо. На деяких нам не вдається це реалізувати. Поки що", – відзначив Євген Мойсюк.