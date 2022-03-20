Не всі серби підтримують Путіна: у Белграді відбулася акція солідарності з народом України
Джерело:телеграм-канал NEXTA Live
Сербія чи не єдина країна, яка відмовилася вводити санкції проти Росії. Чимало сербів у Белграді виходили на багатотисячні марші у підтримку Путіна та Росії.
Втім, не кожен представник цієї нації вважає дії кровожерливої країни-агресорки адекватними.
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У Белграді відбулася акція солідарності з народом України
Так, у столиці Сербії відбуваються антивоєнні акції на підтримку України – люди вийшли на вулиці, щоб провести акцію солідарності з українським народом.
Сьогодні стало зрозуміло, що не всі серби підтримують політику Путіна і його "спецоперацію" в Україні.
У Белграді відбулася акція солідарності з народом України / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
Не всі серби підтримують Путіна / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
Серби вийшли підтримати Україну / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
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