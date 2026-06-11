Не всі встигли в укриття: через удар по депо в Конотопі є жертва та поранені серед залізничників

Російські війська атакували Конотоп у Сумській області вночі 11 червня, влучивши у залізничне депо та об’єкти інфраструктури. Внаслідок удару загинула працівниця Укрзалізниці.

Також є поранені серед працівників залізниці. Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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Що відомо про наслідки атаки по Конотопу?

Унаслідок російського удару по Конотопу зафіксовані серйозні руйнування інфраструктури та втрати серед працівників залізниці. Влучання припали по залізничному депо, а також по об’єктах транспортної та комунальної інфраструктури.