Не встигають народжувати: російське командування має проблеми з поповненням втрат
15 березня 2022 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
План швидко захопити Україну з тріском провалився. Окупанти зазнали шалених втрат, до яких взагалі не були готові.
Ворожа армія зазнає великих втрат після наступу на Україну. ЗСУ зуміли завадити окупантам втілити свою плани.
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Проблеми з поповненням армії
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у ворога дуже низький морально-психологічний рівень. Через це у командування виникають великі проблеми з поповненням втрат та підсилення своїх угруповань.
Особливо ситуація проявляється там, де ЗСУ знищили окупантів повністю: повторювати долю своїх соратників російські солдати не дуже поспішають.
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