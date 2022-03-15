Не встигають народжувати: російське командування має проблеми з поповненням втрат

План швидко захопити Україну з тріском провалився. Окупанти зазнали шалених втрат, до яких взагалі не були готові.

Ворожа армія зазнає великих втрат після наступу на Україну. ЗСУ зуміли завадити окупантам втілити свою плани.

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Проблеми з поповненням армії

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у ворога дуже низький морально-психологічний рівень. Через це у командування виникають великі проблеми з поповненням втрат та підсилення своїх угруповань.

Особливо ситуація проявляється там, де ЗСУ знищили окупантів повністю: повторювати долю своїх соратників російські солдати не дуже поспішають.

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