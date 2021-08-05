В Україні не вводитимуть локдаун, але карантин продовжать, – головний санлікар Кузін

Ігор Кузін прокоментував ймовірність введення локдауну в країні через нові штами коронавірусу. Зокрема головний санлікар заявив, що поки планують продовжувати адаптивний карантин.

Кузін розповів, що ситуація "в країні стабільна". Головний державний санітарний лікар сказав про це в інтерв'ю на радіо.

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Карантин в Україні продовжать, – МОЗ

Ігор Кузін пригадав, що "ми перебуваємо в зеленій зоні", а також використовуємо міри адаптивного карантину, який діятиме до 31 серпня.

Попри ріст захворюваності, ситуацію контролюємо, людям надаємо меддопомогу. Спалахи локалізують на рівні громад або кластерів областей. А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі,

– заявив Кузін.

Він також додав – завдяки стабільній ситуації в країні, не готуються до локдауну.

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2 серпня уряд повідомив, що поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну.

Мовиться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

В країні до 31 серпня триває адаптивний карантин.

7 червня Кабмін послабив обмеження – ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Відновили роботу також готелі, кемпінги, хостели.



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