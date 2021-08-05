В Україні не вводитимуть локдаун, але карантин продовжать, – головний санлікар Кузін
Джерело:"Українське радіо"
Ігор Кузін прокоментував ймовірність введення локдауну в країні через нові штами коронавірусу. Зокрема головний санлікар заявив, що поки планують продовжувати адаптивний карантин.
Кузін розповів, що ситуація "в країні стабільна". Головний державний санітарний лікар сказав про це в інтерв'ю на радіо.
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Карантин в Україні продовжать, – МОЗ
Ігор Кузін пригадав, що "ми перебуваємо в зеленій зоні", а також використовуємо міри адаптивного карантину, який діятиме до 31 серпня.
Попри ріст захворюваності, ситуацію контролюємо, людям надаємо меддопомогу. Спалахи локалізують на рівні громад або кластерів областей. А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі,
– заявив Кузін.
Він також додав – завдяки стабільній ситуації в країні, не готуються до локдауну.
Карантин в Україні: останні новини
- 2 серпня уряд повідомив, що поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну.
- Мовиться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.
- В країні до 31 серпня триває адаптивний карантин.
- 7 червня Кабмін послабив обмеження – ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Відновили роботу також готелі, кемпінги, хостели.
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