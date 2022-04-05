Не забудемо, не пробачимо, знайдемо, покараємо: чітка робота захисників у відео

Українські військові продовжують боронити рідну землю від окупантів. Вони не лише відтісняють їх з нашої території, а й знищують.

Так, Генштаб ЗСУ виклав потужне відео від 10 окремої гірсько-штурмової бригади. На ньому можна побачити, як наші захисники нищать ворога.

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Ворог поплатиться за те, що він зробив

На відео можна побачити поруйновані оселі мирних мешканців, а також дим від ворожого вогню. Військові показали те, що залишилося від школи. Там, де були красиві будівлі, – тепер руїни. Від вибитих вікон до поруйнованих дахів, від розбитої цегли і до справжніх згарищ на місцях, де нещодавно хтось мешкав.

Дивіться відео, яке зняла 10 окрема гірсько-штурмова бригада:

У фіналі ролика нам показали ворожу техніку. Точніше те, що він неї залишилося. Хлопці потрапили в яблучко, тож ворожа машина – усього брухт. І більше з її допомогою нищити мирне населення окупанти вже не зможуть.

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