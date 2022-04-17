Не захопили, тому знищили: Гайдай показав руїни, на які окупанти перетворили Попасну

Вже понад 50 днів мешканці міста Попасна живуть у бомбосховищах, оскільки ворог обстрілює все, що бачить і вдень, і вночі.

Таку інформацію повідомив голова Луганської ОДА. Він зазначив, що Попасна перетворилась на суцільну руїну.

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Не захопили, тому знищили,

– написав Гайдай про Попасну.

Глава ОДА розповів, що місто знаходиться під ворожим вогнем щодня і вдень, і вночі. Позиційні бої не зупиняються. Збройні Сили України завдають нищівного удару по позиціях росіян. Проте окупанти знаходять все нове і нове "гарматне м'ясо".

Зруйнована інфраструктура Попасної:

"Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають", – підкреслив

За словами Сергія Гайдая, мешканці Попасної понад 50 днів живуть у бомбосховищах, а евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли. Він зазначив, що доступ до міста ускладнений.

У повідомленні мовиться, що ситуація в місті нагадує Маріуполь, оскільки росіяни діють за одним і тим же сценарієм.

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