Не займайтесь панічними історіями, – у МВС відреагували на "кадировців" в Україні

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до штурму Києва окупанти планують долучити "кадировців". Однак не варто з цього приводу "розганяти" панічні історії.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. За його словами, знищуючи "кадировців", українські військові роблять хорошу справу для нашої держави.

До теми У Генштабі назвали основні напрямки наступу російських окупантів

"Дуже прошу всіх – не займайтеся цими панічними історіями. Якщо на нас йде полк кадировців, то це всього лише тисяча людей. Це не так багато", – наголосив радник міністра.

Денисенко розповів, що у Володимира Путіна також є особливе завдання щодо "кадировців". Зокрема, знищити їх в Україні, аби потім йому було легше розбиратися з Чечнею після війни на українській території.

Денисенко розповів про "кадировців" в Україні: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!