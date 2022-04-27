"Не зліть українців!": Ukraїner презентував документальний фільм

З початку повномасштабного вторгнення команда Ukraїner продовжує знімати історії про сміливих і прекрасних українців. Адже вони докладають зусиль до спільної перемоги.

Про ініціативи перших двох місяців війни розповідається у документальному фільмі "Як українці об'єдналися проти ворога".

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Українці воюють на всіх фронтах

У багатьох українських містах – Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську тощо, – люди з різними навичками та досвідом допомагають українській армії та одне одному. Воюють на всіх фронтах:

долучаються до територіальної оборони;

волонтерять;

зварюють "їжаки";

годують і розселяють тих, хто потребує;

рятують людей після обстрілів.

Складні умови і виклики часу ще більше гуртують українців. Це і надихнуло команду спільноти Ukraїner на створення документального фільму.

Як українці об'єдналися проти ворога: дивіться фільм

Продовжили робити те, що вміють і люблять

"Після того, як нас з оператором Олегом не взяти в ТрО, єдиним способом зберегти здоровий ґлузд для нас було продовжувати робити те, що ми вміємо і любимо", – розповіла продюсерка Ukraїner Каріна Пілюгіна.

Вона поділилася, що з перших днів почали знімати історії про людей, які допомагали цивільним та військовим в різний спосіб у Львові, а за кілька днів – в Києві.

Згодом вирішили розширити пошук і завдяки нашій крутій продюсерській команді знаходили цікаві історії та героїв по всій Україні,

– розповіла Пілюгіна.

Хоч команда Ukraїner і розкидана зараз по всій Україні та закордоном, спільноті вдалося організувати злагоджену роботу. Майже з перших днів організували зйомки в різних містах, зокрема там, де мали волонтерів, операторів та фотографів. Також просили людей знімати самостійно те, що вони роблять.

"Спали по кілька годин і опинялись під обстрілами"

"Ми спали по кілька годин, спали в коридорах, опинялись під обстрілами, але все це дрібниці, коли бачиш велич духу, здавалося б, звичайних людей, які в час війни проявляють найкращі якості", – зауважила продюсерка.

Таку взаємодопомогу, мужність та єдність серед людей раніше можна було бачити хіба у фільмах, а тепер це наша реальність. Велика гордість за нашу країну,

– підсумувала вона.

Велика відеоісторія про ініціативи виходить одразу на всіх мовних версіях Ukraїner. Вже зараз фільм можна переглянути з субтитрами, перекладеними на 9 мов, зокрема: англійську, іспанську, французьку, німецьку, польську, чеську, турецьку, японську та російську.

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Ukraїner вирішив не мовчати

Нагадаємо, Ukraїner з 2016 року досліджує українську ідентичність. Свою роботу розпочав як медіапроєкт для прихильників інтелектуальних ЗМІ, несподіваних географічних відкриттів та мультикультурності. Команда спільноти вже декілька разів відвідала всі регіони країни.

Ви могли бачити відео Ukraїner в поїздах та аеропортах, читати історії та книжки, переглядати фотовиставки та фільми. Однак після того, як Росія та Білорусь підступно напали на Україну, Ukraїner вирішив не мовчати, а розповідати всьому світу про ці події. У такому форматі працюватиме аж до перемоги у війні.