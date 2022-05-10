Не змогли в бою – спробують на телебаченні: під впливом невдач Росія змінює свою пропаганду

Російська пропаганда дещо змінює риторику через невдачі військ в Україні. Вони починають готувати суспільство до можливої поразки.

Українські військові відважно відбиваються від окупантів, які переважають в живій силі та техніці. Це змушує Росію дещо змінювати свою пропаганду.

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Тепер воюють не з Україною, а з ЄС і НАТО

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пропагандисти хочуть дещо змінити уявлення росіян про власну "непереможність" і підготувати їх до можливої поразки.

Для цього вони почали розповідати, що Росія нібито протистоїть всім державам Європейського Союзу та НАТО. Так вони хочуть дещо применшити ганьбу від можливої воєнної поразки. Адже в такому випадку росіяни вважатимуть, що їхня країна протистоїть проти серйозного й могутнього противника.

Відповідні вказівки вже отримали як кремлівські телеканали, так і інтернет ЗМІ й керівники, які займаються мережами ботів.

Окрім цього, росіянам вкидатимуть в голову ідеї, що потрібно об’єднуватися, щоб зберегти державу.

Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора, – зазначають українські розвідники.

Втрати російських окупантів станом на 10 травня

Втрати російських військових стрімко зростають. Збройні Сили України станом на 10 травня вже знищили аж 26 тисяч особового складу ворожої армії. Варто додати, що ці дані є дещо приблизними, адже підрахувати точну кількість знищених росіян складно через активні бойові дії.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат за минулу добу окупанти зазнали на Авдіївському напрямку. А загалом за минулу добу українські військові ліквідували 350 російських військових.

Серед техніки втрати росіян такі:

танки – 1170 (+25),

ББМ (бойові броньовані машини) – 2808 (+44),

артилерійські системи – 519 (+6),

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган" тощо) – 185 (+0),

засоби ППО – 87 (+0),

літаки – 199 (+0),

гелікоптери – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі / катери – 12 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10),

спеціальна техніка – 41 (+0).

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