Не знаємо, скільки живих, – Гайдай про обстріл з танку будинку для людей похилого віку

Російські загарбники окупували вже 70% території Луганської області. 11 березня ворог обстріляв будинок людей похилого віку у Кремінній. Досі невідомо, скільки там жертв.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

До теми На Луганщині прикордонники "дали тягла" окупантам і вигнали їх за околиці міста

За його словами, на Луганщині зараз вся територія, підконтрольна Україні, постійно перебуває під обстрілами. Він каже, що окупанти не воюють з українськими військовими, а просто знищують цивільне населення та навмисно розбивають всю інфраструктуру.

Голова Луганської ОДА каже, що російські війська обстрілюють мікрорайони житлових будинків. Зокрема, за добу обстріляли Севєродонецьк, Рубіжне, Попасну та інші населені пункти.

11 березня окупанти з танку розстріляли будинок для людей похилого віку. Ми навіть не знаємо, скільки там загиблих, а скільки живих людей у підвалах. Доступу до будинку немає,

– заявив Гайдай.

Чиновник зазначив, що як тільки хтось намагається підійти до приміщення, ворог обстрілює з мінометів.

Сергія Гайдай про критичну ситуацію на Луганщині: