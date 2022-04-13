Не зупинимо, а поженемо ворога з нашої землі, – Арестович про важку зброю, яку чекає Україна

США готові надати Україні військового озброєння на 750 мільйонів доларів. Зокрема, зброю обіцяють офіційні представники американського воєнно-політичного керівництва.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Водночас він також додав, що вчора, 12 квітня, Євросоюз ухвалив надання допомоги Україні на 1,5 мільярда доларів.

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Новітня зброя

Як пояснив Арестович, судячи із заяв, це далекобійна артилерія, можливо, бронетехніка. За його словами, аналогу такої новітньої зброї в Росії немає, і це дає нам якісну перевагу над ворогом.

Це суттєве збільшення наших можливостей. Воно дає надію на те, що ми не просто зупинимо, а поженемо ворога з нашої землі,

– підкреслив Арестович.

Він також зауважив, що поки це лише заяви офіційних представників США, тому українська сторона може коментувати тільки їх.

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