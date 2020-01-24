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      Не видно стратегії: журналіст назвав провали та досягнення уряду Гончарука

      Актуальне інтерв'ю 61 Читать новость на русском

      Про досягнення та провали уряду Олексія Гончарука, програму МВФ та допит Петра Порошенка у ДБР – в ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Будерацький.

      Про досягнення та провали уряду

      Люди вчаться і важко оцінювати, що за ці п'ять місяців змінилось. Це не той період, за який не можна оцінювати.

      До слова: Про Укрзалізницю, інвесторів та МВФ: Гончарук підбив підсумки візиту в Давос

      Але за пів року ми бачимо зміцнення гривні, це завдяки Мінфіну і Нацбанку. Це зміцнення гривні, яке для звичайно громадянина означає нічого, тобто ціни та наповнення кишень не змінились. Це плюс, який показує, що інвестор може сюди прийти, але нічого не робиться для того, щоб відкрити йому двері. Проблема в уряді, що в них не видно стратегії, тобто немає по чому оцінювати.

      Вони встановили собі начебто "кіпіай" (Ключові показники ефективності, – 24 канал), але це олімпійський принцип – хочемо вище та далі – але в олімпійському принципі головне не перемога, а хотілось б, щоб вони почали перемагати. На цьому фоні у нас безліч скандалів, які виринають з уряду. А уряд ще й погано комунікує, тому я б назвав це таким творчим бардаком.

      кабмін
      Кабмін Гончарука / Інфографіка 24 каналу

      Про програму МВФ

      Треба прийняти хоча б рамковий закон про ринок землі. МВФ не чекає, щоб ми відкриємо тут ринок землі повністю. Вони чекають просто якогось руху, а в нас все крутиться на одному місці. Уряд боїться, Верховна Рада боїться, тому що всі бачили соціологію, у нас ринок землі ніхто не хоче з громадян, жодної інформаційної кампанії не ведеться з боку уряду.

      До слова: Маркарова знову допустила припинення співпраці з МВФ

      Мені здається, що більше питань у МВФ виникає з підвішеною ситуацією з "Приватбанком". Я не впевнений, що в МВФ настільки наївні люди, щоб ухвалення закону, який не допустить повернення банку колишнім власникам, було фундаментом для того, щоб руху щодо "Приватбанку" не йшов далі. Тому що, який би закон не ухвалили, в судах багато процесів. МВФ хоче, щоб їх переконали в тому, що банк буде в тому стані, в якому він є. 

      Що відомо про майбутню програму МВФ для України?В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року. За даними джерел в уряді, голосування з цього питання очікується в лютому.

      Президент Володимир Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

      Про допит Порошенка у ДБР

      ДБР не повинно бути ручним органом. Адже у період, коли звільнили Романа Трубу і ще не призначили нову керівницю ДБР, допитів не було. Слідство – це не політичний процес. Якщо ви маєте претензії до людини, то слідчий процес повинен тривати. Дуже хотілося б, аби це були слідчі питання, а не політичні.

      На часі: Порошенко після допиту у ДБР заявив, що за ним стежать слідчі: відео

      Суспільство хоче бачити більше конкретики у справах проти п'ятого президента. Мова йде не про оприлюднення таємниці слідства, але суспільство повинно самостійно оцінити об'єктивність звинувачень.


      Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Державне бюро розслідувань Петро Порошенко МВФ Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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