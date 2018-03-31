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"Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии

2003
Экс-мэр оккупационной Феодосии Дмитрий Щепетков
Экс-мэр оккупационной Феодосии Дмитрий Щепетков / Фото с открытых источников

"Два сотрудника спецподразделения ФСБ, производившие задержание, надели мне на руки наручники, на голову – мешок из плотной материи, и в положении "ласточка" отвели в помещение. Меня усадили на стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем, лицо также плотно обмотали скотчем.

На большие пальцы рук намотали витую проволоку диаметром 2-3 мм. Позднее на намотанную на пальцы рук проволоку подавали электрический ток подходов 8 по 7-10 секунд. При этом били по голове, по туловищу, задавали вопросы: "Кто придумал схему получения денег?"

Из обращения к генеральному прокурору РФ экс-главы оккупационной администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова.

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Дмитрий Щепетков в 2014-м предал Украину и перешел на сторону врага. А 28 марта 2018-го Щепетков был приговорен российским судом к 8 годам лишения свободы за вымогательство. Суд признал, что на фалангах пальцев Щепеткова ожоги, похожие на удары током, но отказался признать это пытками ФСБ.

В 2015-м Щепетков не подписал документов на постройку на берегу моря многоэтажных домов застройщиком Романом Лукичевым это нарушало все экологические нормы. Но Роман Лукичев работает под "крышей" ФСБ и вот как описал суть происшедшего заместитель Щепеткова, бывший замглавы оккупационной администрации Филипп Бирюк:

"Лукичев хотел решать свои вопросы быстро, хотя это было невозможно, потому что любая стройка требует прохождения процедур: подготовки проекта, публичных слушаний, утверждения. Роман Георгиевич думал, что таким образом мы заводим его в правовой тупик. Он говорил, что "вам позвонят сверху и скажут, как надо действовать" или что "вы будете все сидеть в тюрьме, на вас будут сыпаться неприятности, и вы даже не будете понимать, откуда они. А один раз в конце разговора он поинтересовался, есть ли у меня дети, и задал вопрос, каково им будет жить без папы".

Ну а как вы хотели? Лукичев строит все, что хочет в Феодосии, а Щепетков пошел в российскую тюрьму. Вы, предатели, для оккупантов мусор, у вас нет прав, вы жители оккупированной территории, которые не должны мешать "пилить" бабло федерального бюджета. Так что радуйтесь пыткам, хоть камни с неба, но теперь вы себя чувствуете настоящими россиянами!

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Криму ФСБ Публікації
Джерело: Facebook Юрий Бутусов
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