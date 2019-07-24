Ударили по импорту: на "Лошарике" взорвался российский прибор, установленный вместо украинского

Авария на глубоководной станции АС-31, неофициально именуемой "Лошарик", произошла предположительно из-за некачественного аккумулятора российского производства, который пришел на замену украинскому аналогу.

Об этом пишет "Коммерсант" в своей статье, раскрывающей подробности происшествия.

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Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи,

– говорится в публикации.

Инцидент, как следует из материала, произошел в ходе контрольного выхода АС-31 "перед предстоящим выполнением боевого задания". Дым в аккумуляторном отсеке появился во время стыковки глубоководного аппарата с лодкой-носителем. Впоследствии эксперты установили, что причиной возгорания был мощный взрыв аккумулятора. В числе версий – конструктивный и технологический дефект аккумуляторов, а также экстремальные режимы работы батареи.

Как отмечается, экипаж решил попытаться спасти глубоководную станцию. Он мог эвакуироваться на подлодку-носитель, однако инструкции под страхом уголовной ответственности предписывают команде спасать судно. Каждый из глубоководников имел портативное дыхательное устройство, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода. Последующий осмотр аппарат показал, что в борьбе за его живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения.

Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая),

– указывает "Ъ".

"Лошарик" потерпел аварию 1 июля в Баренцевом море. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников. Согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений. Ранее представители НАТО неоднократно выражали беспокойство по поводу того, что подобные подлодки могут использоваться Россией для изучения подводных коммуникационных кабелей. По мнению чиновников Североатлантического союза, в случае конфликта с западными странами Москва попытается уничтожить инфраструктуру, которая обеспечивает передачу большей части мирового интернет-трафика.

Автор: Александр Кушнарь

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