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      Не стало мого найближчого друга, – Святослав Вакарчук про смерть батька

      - Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук з батьком / "РБК-Україна"

      На 73 році життя помер Іван Вакарчук. Видатного науковця, багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та ексміністра освіти не стало 4 квітня. На сумну звістку вже відреагував його син, відомий музикант та політик Святослав Вакарчук.

      Він написав про смерть батька на своїй фейсбук-сторінці. У своєму дописі Святослав Вакарчук назвав тата найближчим другом, справжнім патріотом, вчителем та видатним вченим.

      Важливо Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака

      Сьогодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю. Не стало справжнього патріота...
      – написав Святослав Вакарчук.

      Він додав, що його батько був закоханим у науку і був вірний їй до останнього подиху. Вакарчук-молодший зауважив, що його тато був справжнім вчителем, адже зумів навчити і виховати тисячі інших людей.

      "Дякую тобі, тато... люблю тебе, і завжди буду любити..." – написав Святослав Вакарчук.

      Що відомо про Івана Вакарчука? Це відомий український фізик, політик і громадський діяч. Був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки й техніки України. Багато років обіймав посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1990 по 2007 роки та у 2010 – 2013 роках).

      У 2007 році він отримав відзнаку "Герой України".

      Також Іван Вакарчук – батько лідера гурту "Океан Ельзи" та політика Святослава Вакарчука.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Помер Іван Вакарчук Новини України Новини політики Новини Львова Святослав Вакарчук - новини Втрати
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