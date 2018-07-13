Не так все просто із "євробляхами" та податками
Хибна логіка казати, що євробляхери недоплатили за минулий рік мільйони-мільярдів податків.
Автори цих тез думають як чиновники податкової...
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Тобто скільки б грошей отримав "святий бюджет", якби всі бляхери купили машини "по нормальному".
Але прикол в тому, що бляхери не купували би машини "по нормальному", бо їх зупиняла ціна з імпортнозахисним митом.
Тобто без блях бюджет все одно НЕ ОТРИМАВ би цих податків.
В той же час, поява в них машин збільшила витрати на бензин, а отже дала акцизи.
Тому порахувати реальний вплив на бюджет складніше, ніж просто помножити кількість блях на суму мит.
Автор: facebook Олександра Равчева
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