"Не треба вдавати, що проблем немає": у МЗС Польщі розповіли про місію нового посла в Україні

У МЗС Польщі заявили, що кандидатура заступника голови міністерства закордонних справ Бартоша Цікоцького на посаду посла в Україні сприятиме покращенню українсько-польських взаємин. Новий посол допоможе країнам вирішити історичні питання.

Про це розповів глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише видання Fakty.interia.pl.

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Так, Чапутович наголосив, що Ціхоцький є "професіоналом, який контролює міністерство закордонних справ Міністерства східних справ і добре знає українські справи".

Кандидатура заступника голови Міністерства закордонних справ Бартоша Ціхоцького на місце посла у Києві підкреслює важливість наших взаємин з Україною,

– наголосив він.

При цьому Чапутович наголосив, що наразі потрібен "новий погляд" на польсько-українські взаємини, а відтак – і зміцнення представництва Польщі в Києві.

"Я думаю, що політичні зміни – в Україні відбудуться президентські вибори, парламентські вибори – це хороший момент", додав він.



Окрім того, польський міністр підкреслив, що зміну посла в Україні не варто трактувати у негативному контексті.

Її (зміни – 24 канал) мета – покращити взаємини з Україною і шукати дипломатичні рішення таких проблем, як ексгумація або певні історичні питання, – пояснив польський міністр.

До слова, Бартош Ціхоцький відомий своєю різкою позицією щодо українсько-польських питань. Це Чапутович пояснив "особливим стилем" поведінки.

"Міністр має свій рішучий стиль поведінки, ясно і відкрито говорить про певні проблеми. І не йдеться про те, аби вдавати, що проблем нема, вони є. Їх треба дипломатично сформулювати і вирішити", – вважає він.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав рішення щодо звільнення з посади посла країни в Україні Яна Пєкло. Останній має покинути диппредставництво у Києві наприкінці січня. Рішення польського лідера від 4 грудня 2018 року про звільнення посла також підтримав прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький.

Що відомо про Яна Пєкло?Він очолював Посольства Республіки Польща у Києві з 2016 року. Перш, ніж зайнятися дипломатичною діяльністю, Пєкло був журналістом і експертом, пов’язаним з організаціями, що займаються, зокрема, польсько-українською співпрацею: Інститутом "Мости на Схід" у Красичині неподалік Перемишля та Фундацією польсько-української співпраці (з осередком у Варшава та Києві).



Крім того, екс-посол РП в Україні був редактором електронного журналу Forum, присвяченому діалогу культур, а у 2011-2013 роках став членом Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у Європейській комісії.