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      Не вистачило місця у потязі: Грета Тунберг посперечалася з німецькою залізницею

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      Шведська екоактивістка Грета Тунберг / Фото з відкритих джерел

      Кліматична активістка Грета Тунберг у твіттері з'ясовувала стосунки із німецькою залізницею. Все почалося з того, що дівчина, яка відмовилась від авіаперельотів, виклала фото з тамбура поїзда, на якому поверталася додому.

      Під фото Грета зазначила, що німецькі поїзди – переповнені.

      Зверніть увагу! "Приставити їх до стіни": Грета Тунберг вляпалась у гучний скандал через різке висловлювання

      Deutsche Bahn одразу відреагувала на слова Грети: у компанії висловили вдячність дівчині за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу. Проте відзначили, що вона дарма їхала у тамбурі, адже мала місце у першому класі.

      "Було б ще краще, якби ти повідомила й про те, якою доброзичливою та компетентною була команда, яка обслуговувала тебе на твоєму місці в першому класі", — йдеться у повідомленні.

      У відповідь дівчина зазначила, що добиралася двома потягами, один з яких скасували. Саме через це їй не вистачило місця.

      Проте подорожі у першому класі Тунберг не заперечувала. 

      Крім цього, екоактивістка додала, що переповнені поїзди – це добре, адже демонструють високий попит на поїздки.

      Що відомо про Грету Тунберг

      Перші акції протесту екоактивістка Грета Тунберг розпочала у Стокгольмі. Замість уроків шведська школярка щоп'ятниці ходила до парламенту Швеції, де вимагала від влади дій задля збереження довкілля. Її акції стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.

      Грета Тунберг
      Тунберг виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату

      Щоб привернути увагу світових лідерів до глобальної проблеми, 16-річна Грета Тунберг з батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Активістка присоромила високопосадовців та закликала їх припинити бездіяльно спостерігати за екологічними проблемами, які згодом можуть знищити людство. Дівчина переконана: якщо не почати діяти негайно, то прийдешні покоління опиняться в екологічному пеклі.

      Постать Грети Тунберг сприймають неоднозначно у світі. Якщо одні люди захоплюються її заявами та підтримують школярку, то інші вважають її хворою.

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      Так, журналіст Ендрю Болт заявив, що "ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймали як гуру". Загальновідомо, що у Грети діагностовано синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм, що можуть бути поясненням її емоційності.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Залізниця Грета Тунберг Екологія клімат
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