Не вистачило місця у потязі: Грета Тунберг посперечалася з німецькою залізницею

Кліматична активістка Грета Тунберг у твіттері з'ясовувала стосунки із німецькою залізницею. Все почалося з того, що дівчина, яка відмовилась від авіаперельотів, виклала фото з тамбура поїзда, на якому поверталася додому.

Під фото Грета зазначила, що німецькі поїзди – переповнені.

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Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 грудня 2019 р.

Deutsche Bahn одразу відреагувала на слова Грети: у компанії висловили вдячність дівчині за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу. Проте відзначили, що вона дарма їхала у тамбурі, адже мала місце у першому класі.

"Було б ще краще, якби ти повідомила й про те, якою доброзичливою та компетентною була команда, яка обслуговувала тебе на твоєму місці в першому класі", — йдеться у повідомленні.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 грудня 2019 р.

У відповідь дівчина зазначила, що добиралася двома потягами, один з яких скасували. Саме через це їй не вистачило місця.

Проте подорожі у першому класі Тунберг не заперечувала.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 грудня 2019 р.

Крім цього, екоактивістка додала, що переповнені поїзди – це добре, адже демонструють високий попит на поїздки.

Що відомо про Грету Тунберг

Перші акції протесту екоактивістка Грета Тунберг розпочала у Стокгольмі. Замість уроків шведська школярка щоп'ятниці ходила до парламенту Швеції, де вимагала від влади дій задля збереження довкілля. Її акції стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



Тунберг виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату



Щоб привернути увагу світових лідерів до глобальної проблеми, 16-річна Грета Тунберг з батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Активістка присоромила високопосадовців та закликала їх припинити бездіяльно спостерігати за екологічними проблемами, які згодом можуть знищити людство. Дівчина переконана: якщо не почати діяти негайно, то прийдешні покоління опиняться в екологічному пеклі.

Постать Грети Тунберг сприймають неоднозначно у світі. Якщо одні люди захоплюються її заявами та підтримують школярку, то інші вважають її хворою.

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Так, журналіст Ендрю Болт заявив, що "ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймали як гуру". Загальновідомо, що у Грети діагностовано синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм, що можуть бути поясненням її емоційності.