Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України

Після Кримської декларації державного секретаря США заяви з приводу невизнання законності анексії та окупації Криму Росією зробили вже кілька держав. Серед них у випусках новин через кому згадували і Канаду.

Проте, думаю, що канадська заява з цього приводу варта кількох речень аналізу та великої порції нашої вдячності.

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На відміну від американської декларації, яка більше зосередилась на тому, чому США мають стояти на позиції невизнання, ніж на тому, в чому це невизнання полягатиме в практичному сенсі, заява МЗС Канади більш інструментальна і деталізована в описанні порушень Росії.

Найважливіше, що в канадському документі міститься фраза про те, що до моменту відновлення Росією поваги до суверенітету України Канада спільно з міжнародним співтовариством має продовжувати тиск на Росію включно через механізм міжнародних санкцій.

Також канадці детально розписали претензії до Росії, які включають в себе не лише сам факт окупації та незаконної анексії, але і низку грубих порушень в сфері прав людини. Згадані в заяві і переслідування Олега Сенцова, і переслідування кримських татар.

Традиційно в сфері публічної політики, канадці у відстоюванні інтересів України пішли навіть далі, ніж українська влада, і засудили відкриття Росією мосту через Керченську протоку (в Україні, здається, була лише заява про намір подати до суду, але чи було саме подання – досі питання, окутане густим туманом).

Цікава і драматургія заяви МЗС Канади – не лише у зв'язку з американською декларацією, а після дуже інтенсивного (напевно безпрецедентно довгого – 5 діб) та ефективного візиту до нашої держави міністра міжнародного розвитку Канади пані Марі-Клод Бібо. Пані міністр стала найвищою канадською високопосадовою особою, яка відвідала передову.

Окрім цього пані Бібо привезла новини: окрім масштабної допомоги Канади Україні по лінії міністерства оборони, впродовж наступних 5 років канадський уряд щорічно додатково виділятиме 50 мільйонів доларів допомоги (у вигляді технічної, гуманітарної допомоги та на програми у сфері безпеки).

Не втомлюймось дякувати Канаді.

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