16:28
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Богдан Яременко
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Богдан Яременко

Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України

708
Прапори Канади та України
Прапори Канади та України / Главком

Після Кримської декларації державного секретаря США заяви з приводу невизнання законності анексії та окупації Криму Росією зробили вже кілька держав. Серед них у випусках новин через кому згадували і Канаду.

Проте, думаю, що канадська заява з цього приводу варта кількох речень аналізу та великої порції нашої вдячності.

Читайте також: Переваги вільної торгівлі: на скільки виріс український експорт до Канади

На відміну від американської декларації, яка більше зосередилась на тому, чому США мають стояти на позиції невизнання, ніж на тому, в чому це невизнання полягатиме в практичному сенсі, заява МЗС Канади більш інструментальна і деталізована в описанні порушень Росії.

Найважливіше, що в канадському документі міститься фраза про те, що до моменту відновлення Росією поваги до суверенітету України Канада спільно з міжнародним співтовариством має продовжувати тиск на Росію включно через механізм міжнародних санкцій.

Також канадці детально розписали претензії до Росії, які включають в себе не лише сам факт окупації та незаконної анексії, але і низку грубих порушень в сфері прав людини. Згадані в заяві і переслідування Олега Сенцова, і переслідування кримських татар.

Традиційно в сфері публічної політики, канадці у відстоюванні інтересів України пішли навіть далі, ніж українська влада, і засудили відкриття Росією мосту через Керченську протоку (в Україні, здається, була лише заява про намір подати до суду, але чи було саме подання – досі питання, окутане густим туманом).

Цікава і драматургія заяви МЗС Канади – не лише у зв'язку з американською декларацією, а після дуже інтенсивного (напевно безпрецедентно довгого – 5 діб) та ефективного візиту до нашої держави міністра міжнародного розвитку Канади пані Марі-Клод Бібо. Пані міністр стала найвищою канадською високопосадовою особою, яка відвідала передову.

Окрім цього пані Бібо привезла новини: окрім масштабної допомоги Канади Україні по лінії міністерства оборони, впродовж наступних 5 років канадський уряд щорічно додатково виділятиме 50 мільйонів доларів допомоги (у вигляді технічної, гуманітарної допомоги та на програми у сфері безпеки).

Не втомлюймось дякувати Канаді.

Читайте також: Канада ввела для українців збір біометричних даних: вартість віз зросте

Автор: Богдан Яременко
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Публікації Канада
Джерело: Богдан Яременко
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
сьогодні, 16:00 Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
Євгенія Мазур
Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
сьогодні, 15:01 Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
Богдан Яременко
Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
сьогодні, 14:01 Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
Яніна Ткачук
Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
сьогодні, 13:00 Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сьогодні, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук