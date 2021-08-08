У Неаполі арештували 70-річну главу мафіозного клану "Криваву Мері"
Джерело:Agenzia ANSA
Марію Ліччарді затримали в аеропорту Неаполя. За версією поліції, жінка очолювала мафіозний клан після смерті брата.
Поліція затримала жінку 7 серпня в аеропорту "Чампіно". Марія Ліччарді планувала вилетіти в Іспанію.
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70-річна жінка була главою мафіозного клану з 1994 року
Поліцейські підозюють, що саме 70-річна Ліччарді очолювала мафіозне угруповання, яке входило в неаполітанську злочинну структуру "Каморра". Ба більше, жінка є сестрою Дженнаро Ліччарді, засновника клану "Каморра".
Жінка сиділа в тюрмі з 2001 по 2009 рік. За версією правоохоронців, вийшовши, вона очолила клан.
Проти Марії Ліччарді вже висунули звинувачення – в причетності до мафіозного угруповання, махінаціях із фінансами та на аукціона.
За інформацією видання La Stampa, клан також був причетний до рекету. Також, за версією видання, жінка очолила клан у 1994 році – після смерті брата. З того часу вона відома під псевдо "Малишка" (через невеликий зріст) та "Кривава Мері".
Також ЗМІ повідомляють, що клас славився своєю неконфліктністю з іншими кланами. Ба більше, стверджують, що під час затримання Марії Ліччарді поводилась дуже спокійно.
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