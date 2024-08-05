Небачена детонація на ключовому аеродромі, – експерт про нову атаку дронів СБУ

Точні удари дронів СБУ по аеродрому "Морозовськ” викликали значну детонацію, після якої ворог втратив багато КАБів.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що був уражений не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами.

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"КАБи стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті та для цивільних у прифронтовій зоні. Прильоти по аеродрому призвели до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події, і на супутникових знімках", – акцентує екснардеп.

Політолог нагадує, що це вже не перша атака дронів СБУ на аеродром у Морозовську.

Вдалу атаку безпілотники служби вже проводили у квітні. І, здавалося б, росіяни мали б бути готові до схожих атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті, що є, українці навчилися обходити. Крім того, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією, понад пів сотні) БпЛА,

– пише Черненко.

"Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники служби продовжують підривати нафтобази й НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Такі удари – детально прорахована стратегія з руйнування ключової галузі країни-бензоколонки. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні", – резюмує екснардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та інші Сили оборони рознесли російський аеродром "Морозовск". Це один із ключових аеродромів росіян, де розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Безпілотники СБУ влучили у склад авіаційних боєприпасів.