На кількох одеських пляжах виявили збудник кишкової палички та водорості, які викликають сильну алергічну реакцію.

Забруднення зафіксували після нещодавньої зливи. Про це повідомили 24 каналу в управлінні Держпродспоживслужби Одещини.

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Які пляжі в Одесі стали небезпечними

"Дельфін";

"Аркадія";

"Чайка";

"Курортний";

"Золотий Берег".

Найгірша ситуація на "Аркадії", там розмило каналізаційні труби, а посеред пляжу з'явилася вирва, з якої витікають фекалії.

Вирва з фекаліями посеред пляжу в Одесі / Фото 24 каналу

Люди незважають на новоутворення, відпочиваючи на пляжі / Фото 24 каналу

"Це показники, які говорять про свіже фекальне забруднення прибережної смуги та морської води. Недотримання правил особистої гігієни або випадкове вживання цієї води може призвести до того, що людина може захворіти кишковою хворобою", – пояснила начальниця управління Держпродспоживслужби Одещини Лідія Степанова.

Та це не злякало відпочивальників. Навколо сигнальної стрічки стоять лежаки, а поруч люди купаються у морі.



Попри небезпеку люди купаються у морі / Фото 24 каналу