Небезпеки в Одесі немає, українське військо втримує місто та область, – Арестович

Ситуація на Одещині та в Одесі більш-менш спокійна. Безпосередньої небезпеки немає: українські військові та загони тероборони контролюють ситуацію.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на ранковому брифінгу.

Важливо Кілька потужних ударів зупинили просування противника за деякими напрямками, – Арестович

Одеса. Небезпеки безпосередньої немає. ЗСУ, сили оборони, керівництво міста контролює ситуацію, – зазначив пан Арестович.

За його словами, були нечисленні спроби противника вести вогонь з корабельного флоту. Однак все зразу придушується українською артилерією. Ситуація загалом цілком контрольована.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!