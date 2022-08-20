Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною всі 4 ракети, які випустили росіяни

У небі над Дніпропетровщиною спрацювала ППО. Повітряні сили збили усі 4 ракети, які випустити російські загарбники.

Вибухи в Дніпрі чули під час повітряної тривоги, яку оголошували в щонайменше 14 областях. Про роботу ППО повідомили в Повітряному командуванні "Схід" близько 10 години ранку 20 серпня.

До теми У більшості областей оголосили повітряну тривогу: у Дніпрі чули вибухи

У Дніпрі чули вибухи через роботу ППО

Дніпро, працює ППО. Сигнали тривог не ігноруємо!

– зазначили в командуванні.

Як діяти під час повітряної тривоги

Спочатку слід зачинити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ тощо. Тоді взяти "тривожну валізу" й попрямувати до найближчого сховища чи укриття.

Якщо сховища немає, використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком або користуйтеся правилом "двох стін".

Повітряні сили збили всі 4 ракети, що випустили окупанти

Згодом голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".

Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим,

– написав Резніченко.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 20 серпня: відео