У небі над Київщиною ворожі БпЛА: працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Київ обстрілюють ударними безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Ворог атакує Київщину безпілотниками

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що у небі над столицею зафіксовані ворожі ударні дрони.

Повідомляється, що по цілях працює ППО.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та очікувати відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. У мережу заборонено публікувати кадри роботи українських систем протиповітряної оборони.

Нагадуємо, ввечері, 6 грудня, Росія атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг. Обидва удари були націлені на мирні об'єти. У Запоріжжі відомо про 24 поранених, у тому числі 4-місячну дитину. Російський злочинний удар забрав життя 10 людей.

У Кривому Розі унаслідок атаки постраждало щонайменше 19 людей, зокрема 1 дитина. 8 з них у лікарні, зокрема і хлопчик 6 років у стані середньої тяжкості.