Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора

Главное, что нужно понимать в связи с намечающимися внесениями изменений в Конституцию РФ – это делается с одной целью: несколько изменив структуру власти, продолжить дальнейшую узурпацию.

Начало узурпации было положено еще в 2012 году, когда после "рокировочки" в кресло президента вновь вернулся Путин.

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Получается, что действующая редакция никак не помешала главному "Многоходовочнику" нашего времени узурпировать власть, а следовательно, не так уж она и хороша.

Действующая редакция Конституции РФ никак не помешала лишить отечественную судебную систему состязательности, сделав карательной машиной государства, где оправдательные приговоры составляют менее 1%.

Действующая редакция Конституции РФ способствовала растворению всех институтов власти, фактически превратив их в консультативные органы Путина, на которые он раз за разом может закрывать и глаза, и уши.

Действующая редакция Конституции РФ не смогла (не захотела?) сделать ничего для того, чтобы заставить нынешнюю элитку ее соблюдать.

Выходить и отставить нужно что-то действительно хорошее: свободные демократические выборы, допуск к выборам независимых кандидатов, невиновных гражданских активистов и т.д. и т.п.

Но зачем отстаивать закон, который в действительности не дал гражданам ничего хорошего, от слова совсем, и ко всему прочему неоднократно нарушался правящей элиткой?

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