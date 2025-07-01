Підмосковний Корольов потонув у нечистотах: як виглядають затоплені вулиці міста

Через прорив каналізації нечистоти затопили кілька вулиць підмосковного міста Корольов. Його жителі скаржаться на нестерпний запах в околицях та проблеми з водопостачанням.

Відповідні відео поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал. Натомість місцева влада вже знайшла пояснення.

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Що відомо про прорив каналізації в Корольові?

Фекальними водами затопило кілька вулиць – від Великої Комітетської, Маяковської, Нестеренко та Тихомирова. На одній із них утворилася діра в асфальті, яку лише огородили.

За словами місцевих, влада приганяла трактори й поливала нечистоти водою, що не дало жодного ефекту – "усе продовжує литися ріками".

Нечистоти затопили Корольов: дивіться відео

Опісля мешканцям відключили водопостачання, спершу в одному з мікрорайонів, а згодом – у всьому Корольові. Вони скаржаться – питну воду в магазинах розкупили моментально, а належного її підвезення по районах так і не організували.

Прорив каналізації в Підмосков'ї: дивіться відео

Фекальні води затопили Корольов: дивіться фото

У суботу, 26 липня, губернатор Андрій Воробйов повідомив, що під час реконструкції водопроводу екскаватор підрядної організації пошкодив 70-річну чавунну трубу. Через це спрацювала автоматика, яка й перекрила подачу води.

За словами посадовця, зараз аварію ліквідували, а водопостачання відновили. Однак коментарі жителів Корольова в місцевих телеграм-каналах суперечать цьому.

Нагадаємо, ще нещодавно російську столицю накрили аномальні зливи. У Підмосков'ї через негоду обвалився міст, а деякі житлові комплекси затопило.